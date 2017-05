Lorsque nous laissions les Liars la semaine dernière, Aria était dans une position délicate. Souvenez-vous, son petit tour en limousine et le SMS reçu par la suite ont quelque peu changé la donne. Cette semaine, les choses ne vont pas s'arranger pour la fiancé d'Ezra : pour le protéger, elle finira par céder au chantage instauré par A.D. Ajoutez à cela la tension relativement palpable à cause de Nicole et vous obtenez un épisode bien difficile pour l'héroïne.

De son côté, Spencer fera tout ce qu'elle peut pour rencontrer Mary Drake. Depuis qu'elle sait qu'elle est sa mère biologique, la jeune femme retourne ciel et terre pour obtenir des réponses. Et bien évidemment, le chemin est long. D'ailleurs, dans cet épisode, elle tombera sur Wren. Notez que In the Eye Abides the Heart a d'ailleurs été réalisé par Troian Bellisario. D'ici deux semaines, Pretty Little Liars tirera définitivement sa révérence et d'ici là, on espère que le rythme ne s'essoufflera pas.