Pretty Little Liars saison 7 : Episode 15, le recap' de In the Eye Abides the Heart

Après une semaine de pause, les Liars étaient de retour hier sur Freeform - et quelque part, ce n'était pas plus mal d'avoir quelques jours pour se remettre des twists de l'épisode précédent. Souvenez-vous, Aria faisait un pacte avec le diable tandis qu'Alison apprenait qu'elle était enceinte... d'Emily - enfin, kind of. Ainsi, lorsque nous retrouvons les Liars, elles sont au même point que la semaine dernière. On commence avec Aria qui se retrouve harcelée d'appels. Sauf que pour rendre ses calls encore plus dramatiques (ou bizarres, on ne sait pas bien), A.D a décidé d'apparaître avec le visage d'Aria - non, on ne parle pas d'un masque mais bien de technologie. On ne verra plus jamais les filtres Snapchat de la même façon.

Pendant que les filles commencent à comprendre que Lucas leur ment probablement depuis un moment, Spencer décide d'aller voir Marco au commissariat avec des cupcakes. L'attention pourrait sembler mignonne si elle ne décidait pas de lui parler de doigt coupé - d'un coup, les cupcakes ne sont plus si appétissants. Par contre on apprend que Mary Drake est sa principale suspecte. Du côté de chez Aria et Ezra, rien ne va plus. Nicole est (encore et toujours) au coeur de leur relation. Les parents de Nicole veulent qu'il retourne dans le Maine et parce qu'il se sent coupable, Ezra accepte. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on prépare son mariage. Dans le même temps, A.D ordonne à Aria de toujours lui répondre (comme si les messageries n'étaient pas assez bien pour lui). Après sa petite remontrance, il lui demande pourquoi Emily et Hanna recherchent Mary Drake et évidemment, Aria répond. Parce qu'elle n'a pas le choix.

En ce qui concerne Emily et Ali, les révélations continuent. Visiblement, Emily est bien la mère du bébé (selon un test ADN). Cependant, Archer n'est pas le père (et c'est quand même une bonne nouvelle). Mais, qui est-ce alors ? A quelques épisodes de la fin, il nous fallait bien une nouvelle énigme à résoudre. Emily voudrait garder le bébé et contre toute attente, Paige prend les choses relativement bien lorsqu'elle lui en parle. Emily voudrait même que Paige participe à l'éducation du bébé mais cette dernière refuse : elle quitte Rosewood. De son côté, Spencer reçoit un message de Mary Drake qui lui donne rendez-vous pour discuter (enfin). Spencer s'y rend mais une fois sur place, elle ne trouve pas sa mère biologique : à la place, elle tombe sur Marco. Il l'a suivie. Tout ça est héroïque mais en attendant, Mary Drake ne se montre pas. Elle enverra un autre message à Spencer disant : "Tu es venue avec la police. Je comprends. Au revoir'.

Quand Ezra s'apprête à partir, Aria explose (enfin). Elle lui demande comment cette situation va évoluer une fois qu'ils seront mariés et lui, il répond qu'ils verront. Et ça, ce n'est clairement pas une réponse. Aria lui jette qu'il ne sait pas ce qu'elle fait pour eux ou même pour lui mais ça n'empêche pas Ezra de passer la porte. Pourtant, il finira par revenir. Enfin, il a compris. Il ne prendra pas l'avion et le couple s'explique enfin - il était temps. Avant de quitter Rosewood, Paige va voir Ali. Lorsqu'elle lui demande si elle aime Emily, cette dernière lui donne réponse qui laisse penser que oui : "Je sais comment je me sens quand elle me regarde. C'est comme si elle savait qui tu es. Et tu veux être la personne qu'elle voit'. How sweet.

Enfin, l'épisode se termine avec A.D qui s'amuse avec ses montages étranges. Et clairement, ça fait froid dans le dos. La semaine prochaine, Pretty Little Liars sera de retour avec un nouvel épisode. Aria parviendra t-elle à se détacher de l'emprise malsaine d'A.D ? On l'espère.