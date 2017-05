A quelques épisodes du final, les filles continuent de se débattre au milieu des secrets et des mensonges. Alors qu'elles sont victimes d'un jeu malsain depuis la reprise, elles ont finalement compris que le but était de les diviser alors qu'au contraire, elles devraient rester unies face à l'ennemi. Ce soir, Freeform diffusera Power Play, un épisode qui s'annonce plein de révélations.

D'abord, Aria aura de plus en plus de mal à gérer tout ce qui lui tombe dessus. Pour rappel, elle retrouvait Nicole au beau milieu de son salon dans l'épisode 13. De son côté, Spencer fera son possible pour trouver des réponses. Depuis qu'elle sait que Mary Drake est sa mère biologique, elle a de nombreuses questions à poser à son père (et on la comprend). Aussi, avec Hanna, elles feront leur possible pour retrouver Mary Drake. Enfin, l'épisode devrait nous dire qui a tué Mrs DiLaurentis. Pretty Little Liars semble enfin passer à la vitesse supérieure : plus les épisodes avancent, plus nous avons des réponses - et non pas des questions laissées en suspend. Rendez-vous sur Freeform, donc !