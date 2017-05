Tout s'accélère dans Pretty Little Liars. A quelques épisodes du grand final que tout le monde attend, Marlene King devrait mettre un coup d'accélérateur. Depuis la reprise, nous avons eu droit à quelques réponses, notamment concernant Spencer. Mais évidemment, les épisodes inédits suscitent de nouvelles questions. Par exemple, on a vu l'arrivée d'Addison, un nouveau personnage insupportable. Et maintenant, on se demande si son désir de pourrir la vie d'Emily ne serait pas lié au jeu malsain de A.D. Dans ce nouvel épisode, Hanna devrait (enfin) avouer à Caleb l'existence du jeu instauré depuis le Mid Season Premiere. De leur côté, Aria et Emily enquêteront sur Sydney.

Parallèlement, Aria ne supportera plus la situation. Pour rappel, Ezra est parti à New York pour retrouver Nicole - qu'il pensait morte. Serait-il capable de mettre leur mariage imminent en péril ? On espère sincèrement que non. Aussi, c'est Hanna qui se prêtera au jeu, après Spencer. L'épisode à venir nous donnera t-il quelques réponses ? Verdict cette nuit sur FreeForm !