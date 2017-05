Avec une Alison hors de Rosewood, Hold your piece s’est concentré sur les quatre Liars restantes. L’épisode s’ouvre sur une Spencer réveillée par un bébé qui pleure. En fait, c’est surtout le téléphone lié au jeu qui pleure (et non, il n’est pas question ici de Claude François). Quoique Spencer fasse, les pleurs ne s’arrêtent pas. Parce qu’elle ne peut plus se rendormir, elle fait la seule chose qui viendrait à l’esprit d’une personne normale : appeler les filles. Et c’est là que l’on apprend que la prochaine joueuse sera Hanna. Avant de révéler la vérité à Caleb, Hanna cachera le téléphone son sac à main - parce que selon elle, les hommes ont peur de tomber sur un tampon et donc, ils ne fouillent pas (rien que pour ce genre de raisonnement, Hanna Marin manquera à l’univers des séries télé.

Comme si cela ne suffisait pas, le travail d’Hanna est épinglé dans un blog : la robe qu’elle a créé pour Catherine étant en première page d’un journal, un blogueur s’est empressé de la descendre. Evidemment, Hanna pense que Jenna se cache derrière tout ça. De son côté, Caleb décide de la chercher et pour ça, il veut utiliser Sydney. Et puisqu’Aria serait prête à faire n’importe quoi pour oublier que son fiancé est à New York avec son ex ressuscitée, elle accepte de le suivre. De son côté, Hanna trouve une poupée devant sa porte (oui, une poupée) et parce que nous sommes dans PLL, cette dernière parle. « Regarde l’appendice », lui dit-on. Hanna s’exécute et trouve une robe (très courte) dans l’esprit kimono avec un message disant « porte moi ». Et évidemment, un rendez-vous professionnel on ne peut plus important l’attend.

I'm still here, bitches, and I know everything. -A #pll — A (@pll_Abot) 3 mai 2017

De leur côté Spencer et Toby ne se retrouveront pas tout de suite. Spencer a son premier rendez—vous avec son policier (très beau, on vous l’accorde) tandis qu’Yvonne ne réveille enfin. Et d’un coup, Toby décide qu’ils devraient se marier immédiatement ( et à l’hôpital). La pauvre Yvonne n’a même pas le temps de se remettre qu’elle est déjà mariée. Quand Aria trouve enfin Sydney, cette dernière la mène en bateau. Apparemment, les jeux de Jenna seraient devenus un peu trop dangereux pour elle. Avant de partir à son cours de yoga, elle balance un « namaste, bitch » qui restera surement dans les anales de PLL.

Tearing up for Aria right now ???????? #PLL @lucyhale — shannon ???? (@_pr0udtwihard) 3 mai 2017

Hanna, elle, doit se rendre à son rendez-vous en portant la robe la plus courte de l’histoire. Parallèlement, Spencer va voir Caleb (leur relation amicale est tellement plus agréable à regarder) et c’est à ce moment là que ce dernier s’effondre : il a été empoisonné. Paniquée, Spencer l’emmène à l’hôpital avant de prévenir Hanna. Une fois là-bas, on retrouve Toby et Yvonne. Malheureusement, elle n’a pas survécu : alors qu’ils parlent de leur lune de miel, elle s’éteint - laissant un Toby dévasté. Heureusement, Spencer est là pour le soutenir.

A la fin de l’épisode, Aria trouve Nicole (oui,oui) au beau milieu de son salon. Après l’avoir entendue clamer à tout bout de champ qu’elle était heureuse d’avoir retrouver Ezra, on n’a qu’une envie : la remettre dans un avion pour New York. Enfin, Hold Your Piece se termine avec un colis envoyé à la police de Rosewood. Ce qu’il a dedans ? Un doigt. Charmant.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode !