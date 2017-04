La saison est bel et bien repartie sur FreeForm. La semaine dernière, Playtime était l'occasion d'introduire un nouveau jeu et surtout, d'en savoir plus sur l'histoire de Spencer. Aujourd'hui, l'histoire reprend où elle s'est arrêtée. Au début, les filles sont ennuyées : Spencer s'est laissée prendre au jeu et toutes se demandent si Jenna ne serait pas derrière tout ça (ça aussi, on se l'est demandé). Mais comme le souligne si bien Hanna, Jenna ne voit déjà pas si elle met ses vêtements à l'envers, comment pourrait-elle imaginer un jeu pareil ? (Argument irrecevable, d'ailleurs). De leur côté, Emily et Paige ont une discussion concernant la relation assez forte entre Emily et Alison. Et c'est pile le moment où Addison - une élève du lycée- arrive. Et laissez-nous vous dire qu'elle n'est pas facile à gérer. En fait, elle est tellement insupportable que même Ali se met à avoir peur : et si son enfant était pareil ? Dans la mesure où Addison nous rappelle l'ancienne Ali, nous ne ferons pas de commentaire.

Et comme si elle n'en n'avait pas assez fait, Addison pousse le vice encore plus loin. Elle photographie Ali et Emily en train de "flirter" et va ensuite voir Paige pour lui dire qu'Emily aurait eu un comportement déplacé envers elle. Evidemment, Paige a du mal à le croire. Mais quand elle lui montre la photo prise plus tôt, Addison ajoute qu'Emily est une prédatrice. De son côté, Aria prépare son mariage. Enfin, elle essaie. Ezra, lui, est à new York (dans un appartement choisi par les soins de Nicole). On comprend son besoin d'être avec elle après qu'elle ait été retrouvée mais... quelqu'un devrait lui rappeler qu'il est fiancé. Et c'est justement là que ça coince : Aria rencontre un reporter qui veut voir Ezra. Son histoire ? "la réunion d'Ezra et de sa fiancée". FIANCEE, Ezra ? Vraiment ?

De son côté, Jenna se pavane en ville en portant une réplique exacte d'une robe dessinée par Hanna - à la seule différence que la sienne est blanche. Evidemment, Mona et Hanna exigent des explications lorsqu'elles s'en rendent compte mais Jenna ne dit rien. Elles pensent que A est derrière ça mais là, plusieurs explications sont possibles (et Claudia, l'ex chef d'Hanna, est l'une d'entre elles). Un peu plus tard, Hanna et Caleb suivent Jenna. Et c'est là que les choses se gâtent. En voulant récupérer sa paire de chaussures , hanna se retrouve prise au piège - ce qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Heureusement, Caleb est là (amen).

A la fin, les filles se retrouvent chez Spencer et remarquent que le jeu pourrait être une carte. La question reste de savoir quel est le véritable but du jeu : doivent-elles trouver quelqu'un ? Ou quelque chose ? Réponse dans les prochains épisodes de Pretty Little Liars.