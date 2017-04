Après sept ans de suspense, nous n'avons jamais été aussi près du but. Après des mois d'attente et de teasing, la seconde partie de la dernière saison sera diffusée sur Freeform.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers épisodes seront sportifs... et intensifs. Pour rappel, nous ne savons toujours pas si Toby est véritablement mort et Alison va devoir vivre avec sa grossesse. Aussi, nous devrions enfin savoir qui est Uber -A. Et comme toujours, les suspects sont nombreux.

Avant de penser au pire, la production nous a offert un joli moment. Souvenez-vous, le couple formé par Caleb et Hanna se retrouvait enfin. Sauf qu'à ce moment-là, nous ne savions pas si leur relation reprendrait ou s'ils ne se rapprochaient qu'en souvenir du bon vieux temps. Visiblement, leur histoire est bien partie. Dans l'extrait, Hanna explique qu'elle ne laissera plus jamais sa carrière se mettre en travers de leur relation tandis que Caleb, lui, l'encourage à les poursuivre. Avec la chance, ils trouveront bien un équilibre pour maintenir le bateau çà flot.

Rendez-vous ce soir sur Freeform pour le grand retour des liars, donc !