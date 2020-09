Pretty Little Liars : Peut-on s'attendre à une réunion du casting ? Lucy Hale répond !

"Soyez patients, une réunion de Pretty Little Liars pourrait avoir lieue plus tôt que prévu. xoxo, A". Ce genre de messages ne vous rappelle rien ? C'est que vous ne faites pas partie des millions de téléspectateurs à avoir suivi les aventures de Spencer, Hanna, Aria, Emily et Alison pendant plus de sept ans. Diffusée entre 2010 et 2017 sur ABC, la série dramatique américaine aura pourtant tenu en haleine de nombreux fans grâce à son intrigue basée sur la mort d'une jeune adolescente aisée et sur la traque de ses meilleures amies par un corbeau. Inspiré des romans de Sara Shepard, le programme pourrait bien revenir sur nos écrans à travers un reboot. Une information qui circule depuis quelques temps auprès des cercles de fans mais qui a été brièvement évoquée à Lucy Hale (Arya) dans une récente interview…

En pleine promotion pour son long-métrage, Fantasy Island, la jeune actrice a été questionnée sur une éventuelle réunion du casting original. "Absolument, oui. Je pense que peut-être un peu plus de temps doit passer, mais j'adore cette série. J'adore ce personnage. J'adore ces gens. J'en ferais partie à 100%." s'est aussitôt enthousiasmée la comédienne. Une réponse dès plus optimiste qui laisse un bel espoir pour les mois (voire les années) à venir concernant un retour de nos héroïnes préférées sur nos écrans. Allez ! On y croit !