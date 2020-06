Pretty Little Liars fête ses 10 ans : Regardez le bel hommage des actrices !

Spencer, Hanna, Aria, Emily, Alison... Impossible d'oublier les prénoms de ces cinq personnages mythiques de Pretty Little Liars. Devenu un véritable phénomène en quelques années, les aventures de ces jeunes filles ont passionné des millions de téléspectateurs à travers le monde. Diffusée entre 2010 et 2017, la série fêtait ses 10 ans d'existence. L'occasion pour les actrices principales de rendre hommage à la plateforme qui les a fait connaître du grand public. "Rien n'aurait été pareil dans ma vie" admet Shay Mitchell (récemment aperçue dans YOU sur Netflix), "Ce show a changé ma vie" rajoute Lucy Hale, "J'aime ma famille PLL" conclut Ashley Benson. Des propos tous aussi émouvants les uns que les autres qui montrent la complicité et le bonheur qu'a eu le casting de Pretty Little Liars a joué dans le programme. Malgré les rumeurs de tensions qui avaient alors été niées, il semblerait bien que les actrices s'adorent sincèrement. La preuve avec ces récentes publications qui ont toutes été commentées par leurs acolytes à coups d'émojis cœur et de déclarations d'amour. A quand le reboot ?