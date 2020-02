Préparez-vous, les Foo Fighters seront de passage en France pour un concert cet été !

L'année 2020 marque les 25 ans de carrière des Foo Fighters ! Alors qu'on annonçait il y a peu que Dave Grohl, le leader du groupe de rock, prévoyait des "trucs de fous" pour cet anniversaire, il semblerait que ce soit chose faite. En effet, il y a quelques heures, le festival de Nîmes publiait sur son compte Twitter les derniers noms de sa programmation. Et ce sont donc bien les Foo Fighters qui ont été confirmés en concert à Nîmes le 16 juin 2020. Cette prestation sera l'une des trois uniques dates du groupe en Europe cet été (avec Berlin et Milan).

Concernant les places, la billetterie du concert est dores et déjà ouverte et il reste quelques places. On vous conseille tout de même de vous dépêcher puisque celles-ci risquent de partir très vite !