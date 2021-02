Préparez-vous, Charmed débarque bientôt sur Amazon Prime Video !

C'est probablement l'une des séries les plus mythiques des années 2000 ! Diffusé aux Etats-Unis de 1998 à 2006, puis dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, Charmed s'est imposé comme le programme de sorcellerie par excellence. La série nous raconte ainsi l'histoire de trois sœurs qui deviennent sorcières en héritant des pouvoirs transmis par leurs aïeules. Chacune d'entre elles possède un pouvoir magique qui lui est propre et qui évolue tout au long de sa vie. Les huit saisons nous permettent ainsi de suivre leurs aventures personnelles sur fond de combats contre des être maléfiques. Très populaire lors de sa sortie, le programme sera porté par les célèbres actrices Alyssa Milano, Shannon Doherty (saison 1 à 3), Holly Marie Combs et Rose McGowan (saison 4 à 8). En parallèle, plusieurs affaires de mésentente sur le plateau surgiront au fil des années.

Bientôt, on libèrera le Pouvoir des Trois.Charmed, l'intégrale de la série originale, le 8 mars sur Prime Video. — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) February 23, 2021

Si un reboot du même nom a fait son apparition ces dernières années, la série Charmed, l'originale, n'était présente sur aucune des plateformes de vidéos à la demande. Ce sera désormais chose faite avec l'arrivée, le 8 mars prochain, de l'intégrale des huit saisons sur Amazon Prime Video. Une bonne nouvelle pour les fans de la première heure qui pourront ainsi (re)découvrir ce programme qui mêlait histoires de cœur, imaginaire et horreur.