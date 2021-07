Première image du film Ray Donovan, Alicia va-t-elle rejoindre les braqueurs dans la Casa De Papel et le retour de Trinity Killer dans Dexter... Toutes les news série !

3 Septembre 2021, retenez-bien cette date. D'ici quelques semaines, les épisodes inédits (extrêmement attendus) de la Casa de Papel seront disponibles sur Netflix. Et d'ici là, nous avons tous le temps d'établir hypothèses et théories- il faut dire que nous avons de quoi faire. Or, justement, Alicia pourrait-elle retrouver la bande de braqueurs et se joindre à eux ?

Lorsque nous la laissions, Alicia se retrouvait nez à nez avec le Professeur. Et cette simple scène, aussi surprenante soit-elle, a poussé les internautes à faire leurs recherches. Ainsi, sur Reddit, un fan atteste : "Dans l'épisode 3 de la saison 3 (33:11), nous pouvons clairement voir Alicia Sierra utiliser un iPhone. Apple a des règles strictes qui disent que les méchants ne peuvent utiliser aucun produit Apple, comme les iPhones. Par conséquent, je pense qu'au cours de la dernière saison, Alicia Sierra va rejoindre le gang". Et ce n'est pas tout ! Le site spécialisé MacRumors affirme qu'un produit Apple doivent apparaître : "sous son meilleur jour, d'une manière ou dans un contexte qui reflète favorablement les produits Apple et Apple Inc"... Alicia, véritable antagoniste jusque ici, changera t-elle de camp ?

Pour teaser la suite, Alex Pina n'a pas mâché ses mots : "Désormais, les personnages devront se battre pour leurs vies. Cette saison est celle de la destruction totale". Traduction, les personnages tenteront le tout pour le tout et il n'est pas exclu qu'Alicia décidé de basculer.

Rappelez-vous, en 2020, la chaîne Showtime annonçait l'annulation pure et simple de la huitième saison de Ray Donovan, série très appréciée des fans français et diffusée sur Canal+ ! Un véritable crève-cœur pour les amateurs de la série coup de poing qui apprenaient -non sans surprise- un an plus tard qu'un film serait finalement diffusé pour conclure correctement le programme centré sur le spécialiste des litiges les plus compliqués, controversés et confidentiels des familles de Los Angeles. Alors que le tournage de ce long-métrage de 2 heures vient tout juste de démarrer, Liev Schreiber, l'acteur principal du show, en a profité pour publier un cliché inédit sur ses réseaux sociaux (voir ci-dessous).

Prévue d'ici la fin de l'année aux Etats-Unis et en France, la diffusion de cet épisode exceptionnel reprendra après le final de la saison 7, lorsque Mickey est en cavale et que Ray est bien déterminé à le retrouver et à l'arrêter. Sur la photo publié par l'acteur américain, on l'aperçoit entouré de Kerris Dorsey (Bridget), Dash Mihok (Bunchy), Pooch Hall (Daryl) et Eddie Marsan (Terry). Si Jon Voight, qui incarne Mickey Donovan, n'apparaît pas sur cette publication, il sera bien présent dans ce final très attendu. "Cette bande d'acteurs va beaucoup me manquer." écrit Schreiber à propos de ces ultimes retrouvailles. Un projet qui tiraille ainsi les plus fidèles de la série, entre bonheur de les retrouver et tristesse de ne plus les voir après ce film final.

Les fans de la série culte attendent ces nouveaux épisodes avec impatience : après une fin mitigée, Dexter fera ainsi son grand retour dans une nouvelle saison inédite. Et visiblement, la production compte faire plaisir à tous ceux qui ont suivi le parcours du tueur en série : quelques personnages mythiques devraient donc retrouver Dexter... et, tenez-vous bien, le Trinity Killer en fait partie. Arthur Mitchell (antagoniste de la saison 4) est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs personnages de la série par les fans : il faut dire que sa performance impeccable lui a valu quelques belles récompenses en 2010.

Selon le média Deadline, l'apparition d'Arthur sera "brève" mais surtout "décisive". Or, comment le personnage reviendra t-il ? Sous quelle forme ? Pour rappel, Dexter tuait Mitchell dans l'ultime épisode de la saison 4... il se murmure que le tueur de la trinité pourrait faire office de voix off le temps de quelques épisodes mais là encore, rien de sûr... patience, donc.

Le tournage de cette neuvième saison de Dexter se déroule actuellement à Los Angeles.