Premier festival Felyn à Lyon : Les Red Hot Chili Peppers et Dj Snake à l'affiche !

Les 19 et 20 juin 2020, la première édition du Felyn Stadium Festival se tiendra dans la ville de Lyon. Un tout nouvel événement dans le paysage musical français qui fait déjà beaucoup parler de lui grâce à ses célèbres têtes d'affiche. Organisé par Jean-Michel Aulas et Simon Gillham, ce festival pourrait réunir jusqu'à 80 000 spectateurs. Un score énorme pour une première. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, les dirigeants ont décidé de miser sur des grands noms de la musique.

La billetterie est ouverte ! ????@ChiliPeppers, @djsnake, @Dadju, @ImBadBunny sont les premiers artistes à l'affiche du Felyn Stadium Festival ! Pour prendre vos places ???? https://t.co/X0FlvHto6J pic.twitter.com/SReqvBwURQ — Felyn Stadium Festival (@FelynFestival) November 20, 2019

Ce sont donc les Red Hot Chili Peppers (qui feront cette date unique en France), Dadju ou encore Dj Snake qui seront présents lors de ces deux jours de fête. "On va pouvoir accueillir un peu plus de 40 000 personnes avec deux grosses scènes. On devrait avoir une dizaine d'artistes sur les deux jours de 16h à 00h30" a affirmé Christophe Sabot, qui gère l'organisation de l'événement. Les places sont déjà en vente de 40 à 115 euros ici pour les soirées du 19 juin (Bad Bunny, Dadju, DJ Snake) et du 20 juin (Red Hot Chili Peppers).