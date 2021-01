Pourquoi Terrenoire est LE duo à suivre en 2021

Le nom ne vous dit peut-être rien (sauf si vous êtes du genre à explorer les environs de Saint-Etienne) mais la chanson, elle, vous parle forcément : Jusqu'à Mon Dernier Souffle -signé Terrenoire- s'est rapidement imposé parmi les titres les plus recherchés sur Shazam. La raison ? Il accompagne une publicité - aussi poignante que la chanson. Mais avant de nous faire verser une larme sur la pause pub qui coupe notre film préféré, Jusqu'à Mon dernier souffle est avant tout un morceau à retrouver sur Les Forces Contraires - album poétique, cathartique et incroyablement réussi de Terrenoire. Et on vous le dit, cet album est annonciateur d'un brillant futur pour Théo et Raphaël.

Les liens du sang

Terrenoire, c'est avant tout une affaire de famille. Théo et Raphaël sont frères et ce qui a motivé la composition de cet album poignant et pourtant, si solaire, c'est la perte de leur père (notez que Romain, l'aîné de la fratrie, n'est jamais bien loin). Pour eux, cet opus était "nécessaire", comme le soulignait Théo lors de leur venue dans les locaux de Virgin Radio. Se retrouver, se serrer les coudes face au pire, évacuer par les mots et la musique. En ressort un album cathartique qui, inévitablement, nous laisse croire qu'après les ténèbres, vient la lumière.

Lumière & Poésie

Sortir un album tel que Les Forces Contraires en 2020, c'était aussi audacieux que nécessaire (oui, on y revient). On ne va pas se mentir, l'année passée ne nous a absolument pas épargnés. En cette période si incertaine, inédite et compliquée, difficile de se retrouver seul(e) à soi-même, confronté(e) à ses démons et ses angoisses. Avec cet opus, le duo insuffle un vent d'espoir - et on en avait bien besoin. Comme d'autres artistes (tels que Pomme par exemple), Terrenoire s'empare du thème (effrayant) de la mort avec une poésie désarmante et ça, sans même le savoir, on en avait besoin.

Et puis, ce qui domine dans la musique de Terrenoire, c'est la poésie et l'authenticité. Et ça, dans l'industrie musicale de 2020, c'est quelque chose qui manque cruellement. Jouer avec les mots, les sonorités, les rimes et les figures de style, c'est probablement ce qui rend cet album si particulier.

Dans un monde où tout (surtout la musique) se consomme à vitesse grand V, la musique de Terrenoire nous pousse à nous arrêter, à ralentir, à ressentir - même le pire. Et c'est justement là qu'est la force du duo. Alors que 2021 commence doucement, alors que nous espérons tous que les mois qui suivront seront meilleurs que les précédents, on ne peut que vous conseiller de vous plonger dans cet album pour y trouver la lumière nécessaire.