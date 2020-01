Pourquoi Taylor Swift s'est effacée des Grammy Awards 2020

La dernière fois que Taylor Swift foulait le tapis rouge des Grammy Awards, c'était en 2016. Pour rappel, la jeune chanteuse avait raflé un nombre incalculable de prix (dont celui du Meilleur Album) avec 1989 - sorti en 2014. Mais depuis Reputation, la star n'a pas assisté à une seule cérémonie. Beaucoup l'attendaient d'ailleurs cette année (Taylor Swift était nommée grâce à Lover) tandis que d'autres espéraient une performande mémorable pour lancer The Man (qui, selon les rumeurs, serait son prochain single). Là encore, la chanteuse a passé son tour. Mais alors, a t-elle abandonné sa performance ? Et si oui, Pourquoi ?

Dans une interview accordée à Rolling Stone, Ken Ehrlich (showrunner des Grammy) est revenu sur cette non performance. D'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont : Taylor Swift n'a jamais été confirmée sur la liste des performeurs. Mais, ce n'est pas pour ça, qu'un passage n'était pas en préparation. On vous explique : "Elle voulait faire quelque chose sur une scène satellite avec une guitare et un tabouret, c'est simple, alors je l'ai intégré dans le spectacle. Mais une semaine auparavant, elle avait décliné l'offre. Ils ont dit : "Elle a juste décidé qu'elle ne pouvait pas le faire", a t-il ainsi expliqué au magazine. Sur la toile, de nombreuses rumeurs sont apparues suite à la parution d'un article dans Variety (chargé de promouvoir Miss Americana) : pour certains, Taylor Swift s'était retirée des Grammy Awards afin d'éviter tout scandale suite à des "allégations retentissantes contre l'académie concernant le truquage des votes, la sous-représentation des artistes noirs et féminins", explique Pop Crave.

Le showrunner poursuit son explication : "Elle n'a jamais été confirmée pour la représentation", a-t-il ainsi confié à Rolling Stone. "Je l'ai vue début janvier à l'événement "Women in Music" organisé par Billboard et je lui ai demandé si elle voulait se produire, mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne savait pas. Probablement dix jours avant l'émission, un de ses représentants m'a appelé pour me dire : "Taylor y a pensé et elle veut être là pour votre dernière émission". J'ai dit : "J'aimerais qu'elle soit là. Trouvons une solution". Je l'ai fait participer à une réunion de synthèse que nous avons eue en tant que TBD. Il s'est avéré que je ne me souviens pas de la date, mais elle a refusé. Elle n'avait pas été confirmée, alors les gros titres qui disaient "Taylor se retire des Grammys" - ce n'est pas vrai".

Taylor Swift était donc absente de la cérémonie. Mais qui sait, peut-être fera t-elle son grand retour l'an prochain ?