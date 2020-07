Pourquoi Sia porte t-elle toujours une perruque ?

Depuis la sortie de son album 1000 Forms of Fear en 2013, Sia a pris l'habitude de se cacher derrière une perruque on ne plus remarquable. Il faut dire que la chanteuse originaire d'Australie est de loin l'une des plus discrètes de la sphère pop. L'interprète de Together (fraîchement sorti) s'est récemment confiée sur sa vie de famille, évoquant notamment la naissance de ses petits enfants. Et, ce n'est pas tout ! La chanteuse en a profité pour évoquer sa fameuse perruque. « Je suis passée en mode perruque car je voulais au départ envoyer un message clair : pouvez-vous me laisser un peu tranquille pendant quelques temps ? Parce que là je suis en train de faire une dépression nerveuse », a t-elle ainsi expliqué pour Apple Music.

« J'ai mis cette perruque pour faire savoir que je ne voulais pas être célèbre, j'ai envoyé ce signal et les gens ont été extrêmement respectueux », poursuit-elle. Discrète, Sia a surtout tenu à garder son intimité mais s'est aussi protégée : « Je me suis mariée et j'ai divorcé presque aussitôt. Ça m'a complètement dévastée. J'ai développé des traumatismes. J'ai fait ce projet de cinéma et puis je suis restée allongée dans mon lit pendant trois ans. J'ai édité le film pendant ces trois ans mais ce fut extrêmement difficile ».

Sia poursuit actuellement sa carrière : vous la retrouverez d'ailleurs bientôt au cinema avec Music.