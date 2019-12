Pourquoi on adore les films de Noël même si on sait qu'ils sont nuls ?

On ne compte même plus le nombre de films de Noël qui squattent les programmes de nos chaînes de télévision durant les fêtes de fin d'année. Des valeurs sûres et souvent peu chères pour les géants de l'audiovisuel qui commencent parfois même à les diffuser avant le mois de décembre. Et même si on est les premiers à critiquer ces "comédies romantiques de bas étage", on est également les premiers à les regarder. Mais alors, pourquoi ? Telle est la question...

Selon le Huffington Post, qui s'est penchée sur ce problème, les films de Noël serait une bonne excuse pour rester au chaud. En effet, leur côté réconfortant et un tantinet "niais" nous procurent une certaine idée de bien-être dû également à la période de Noël, propice au cocooning et au lambinage. Bref, on est en vacances, on a du temps à perdre.

De la politique ? Des faits-divers ? Très peu pour nous. Alors, si vous aussi vous en avez marre de l'actualité maussade qui nous envahit tout au long de l'année, inutile de vous demander pourquoi les films de Noël fonctionnent si bien. En effet, même si on les connaît tous par coeur et qu'on les a déjà vus plusieurs fois, ils nous plongent dans une sorte de nostalgie réconfortante. Devant un bon film de Noël, pas de prise de tête ! Il nous suffit simplement de rêver et de nous imaginer à la place des personnages principaux... Et vous, quels sont vos films de Noël préférés ?