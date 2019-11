Pourquoi nos valises se perdent en avion ?

C'est la hantise de toutes les personnes qui voyagent ! Vous l'aurez compris, on parle bien évidemment des valises perdues lors de nos voyages. Un sérieux problème lorsqu'on arrive à destination et que l'on a uniquement notre valise en cabine avec une paire de tongs, deux slips et un short de bain. Mais alors quelle est la raison principale pour laquelle nos bagages se perdent entre le moment où l'on part et celui où l'on arrive ?

Comme l'affirmait Camille Combal ce matin dans le Virgin Tonic, il semblerait que les personnes qui arrive trop tôt au check-in, c'est à dire le moment où l'on enregistre ses bagages, auraient plus de chance de voir leurs bagages se perdre. En effet, une avance trop importante forcerait les compagnies à stocker nos valises dans des endroits de l'aéroport pas prévus à cet effet. Et lorsque les bagages doivent embarquer pour la bonne destination, ils sont souvent oubliés ! Un conseil ? N'arrivez donc pas trop en avance, ce n'est pas forcément un avantage...