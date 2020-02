Pourquoi Metallica reporte t-il son premier concert de 2020 ?

Le 28 mars prochain, Metallica était censé se produire dans le cadre du All Within My Hands benefit concert à San Francisco. Seulement voilà, il y a quelques jours, ces derniers ont publié un communiqué officiel pour annoncer que le show serait finalement repoussé au mois de septembre de la même année, soit près de six mois plus tard. Face à la déception de leur public, les membres du groupe ont affirmé qu'ils avaient peut-être étaient "trop ambitieux" dans l'organisation de leur emploi du temps.

Souhaitant "égaler voire surpasser" leur concert de novembre 2018, Metallica a donc préféré remettre à jour son calendrier et être dans la capacité de donner à leurs fans le meilleur du groupe. Pas de panique donc du côté de la santé et de la motivation des musiciens puisqu'il s'agit simplement d'une question de "schedule" (agenda en français). Leur tournée commencera donc en avril avec plusieurs concerts en Amérique du sud suivis de dates aux Etats-Unis. Pour connaître toutes les précisions, cliquez ici.