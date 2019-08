Pourquoi Madonna reporte t-elle les premières dates de sa tournée ?

Visiblement, lorsqu'on est un fan de Madonna, il faut savoir s'armer de patience ! Live Nation, l'organisateur de la tournée, vient d'annoncer que Madonna reporte le début de son Madame X Tour. Censée débuter le 12 septembre prochain au BAM Howard Gilman Opera House de New York, la série de concerts qui doit faire escale dans plusieurs villes du globe ne débutera finalement que le 17 septembre, au même endroit

. Si les billets des spectacles initiaux seront bien évidemment valables pour les autres dates, ce changement de programme risque d'en perturber plus d'un.

Mais alors à quoi est dû ce report de concerts ? Il semblerait que ce soit tout simplement un problème de préparation. Peu habituée à se produire dans de si petites salles, Madonna n'aurait pas anticipé le spectacle de manière optimale. "Madame X est une perfectionniste et veut vous donner la plus unique, magique et musicale des expériences. Elle a sous-estimé le temps que cela prendrait de vous amener cette expérience théâtrale intimiste et veux que tout soit parfait. Je vous remercie pour votre compréhension" a précisé la reine de la Pop en utilisant son alter ego. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle repousse le début d'une tournée. On se rappelle notamment de son Drowned World Tour ou encore de son Rebel Heart Tour qu'elle avait