Pourquoi les pigeons perdent leurs pattes à cause des coiffeurs ?

En ville, les pigeons sont victimes de nombreux faits ! S'ils volent de partout et envahissent les moindres recoins, ces derniers devraient pourtant éviter un endroit précis : la proximité des salons de coiffure. En effet, dans les quartiers où ces commerces sont très présents, des chercheurs de l'Université de Lyon ont remarqué que les pigeons étaient souvent estropiés. La cause ? Lorsque ces animaux volants se nourrissent dans les poubelles, ils sont en contact avec les cheveux jetés par les coiffeurs. Le problème c'est que ces cheveux s'enroulent autour des pattes des pigeons, forment un garrot et finissent par couper net les pattes des volatiles.

Les chercheurs à l'origine de cette nouvelle précisent également que les pigeons sont un marqueur primordial de la pollution d'un lieu. Autant de nouvelles infos qui viennent éclairer de fausses informations qui circulaient sur ces animaux très communs dans les villes. Alors afin d'éviter de mutiler les pigeons, il suffit simplement de bien fermer les poubelles ou de gérer la gestion de nos déchets. À bon entendeur.