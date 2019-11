Pourquoi les morceaux de musique font 3 minutes ? Explications

Aujourd'hui, la quasi totalité des titres publiés par les artistes à travers le monde durent environ 3 minutes. Et même si cela nous paraît naturel, il y a une explication à ce chiffre. Si l'on pourrait croire que cette durée est liée à l'impatience des auditeurs ou à leur incapacité à écouter et se concentrer sur une musique plus longue, c'est faux. En effet, si les titres de musique actuels durent 3 minutes c'est pour une raison purement et simplement technique.

Comme vous le savez (du moins, on espère), on écoutait jusqu'à récemment de la musique grâce à des disques. Des disques dits “78 tours”. Ce disque phonographique avait un diamètre soit de 25 cm soit de 30cm et tournait comme son nom l’indique 78 tours par minute. Or, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ne pouvaient contenir que 3 voire 4 minutes de musique. Et même si la technique s'est améliorée, les standards sont restés les mêmes.