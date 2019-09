Pourquoi les 25 ans de Friends provoquent la colère des New Yorkais ?

En 1994, six personnages intègrent le petit écran de millions d'américains. Ils se nomment Rachel, Joey, Phoebe, Chandler, Monica et Ross et représentent, à eux-seuls, l'idéal du groupe d'amis vivant au sein de l'une des plus belles villes du monde : New York. Le programme fait un succès phénoménal. Il sera visionné par des millions de personnes à travers le monde et se clôturera au sommet de sa gloire en 2004 après 10 saisons de bonheur et de rigolade. A l'occasion des 25 ans du lancement de cette série mythique, plusieurs manifestations vont être organisées par Warner Bros. Television. Parmi elles, une idée originale a fait le plaisir des fans et le malheur des riverains de la grosse pomme...

En effet, les studios américains souhaitent installer une réplique du canapé de Friends en pleine rue dans le quartier de Greenwich Village afin que les touristes puissent se prendre en photo dedans. Disposé au coin de Bedford Street et Grove Street, ledit canapé prendrait donc place devant la façade de l’immeuble qui a servi de décor à celui des personnages (même si toutes les scènes ont été tournées à Hollywood). Seulement voilà, il semblerait que ce dispositif ne plaise pas du tout aux New Yorkais qui appréhendent déjà l'affluence que cela va entraîner ainsi que le blocus d'une partie du trottoir. Une bataille s'annonce donc dans les semaines à venir...