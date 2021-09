Pourquoi Lana Del Rey vient-elle de supprimer tous ses réseaux sociaux ?

Il y a quelques mois, Lana Del Rey dévoilait Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, cet opus tant attendu qui comprend pas moins de onze titres dont White dress et Tulsa Jesus Freak devrait être suivi, dans très peu de temps, d'un autre album intitulé Blue Banisters. Et ce malgré qu'il accuse déjà un retard assez important. Un retour en force pour la chanteuse américaine qui s'était fait plutôt discrète ces dernières années. Révélée au grand public grâce à l'immense succès de Born to Die en 2012, cette dernière s'est rapidement inscrite comme l'une des chanteuses les plus talentueuses et influentes de ces dernières années. Comme le déclarait le célèbre magazine Billboard, "la dernière décennie ne serait pas la même musicalement sans Lana Del Rey". Il ajoute également qu'elle a influencé la nouvelle génération pop à tendance alternative en citant notamment des artistes comme Lorde, Halsey ou encore Billie Eilish. Rien que ça.

Ce week-end, c'est à la stupeur générale que l'interprète de Blue Jeans a publié une vidéo dans laquelle elle explique qu'elle va quitter les réseaux sociaux dans les heures à venir : "Je voulais juste vous faire savoir que demain, nous allons désactiver mes comptes réseaux sociaux, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'autres intérêts et d'autres choses à faire qui requièrent de la confidentialité et de la transparence." Des paroles qui ont été exécutées ce lundi 13 septembre avec la disparition numérique de la star sur Twitter et Instagram, où elle était habituellement plutôt active auprès de sa communauté.

Pas de panique néanmoins puisque Lana Del Rey précise qu'elle n'abandonne pas la musique. "Je suis toujours présent et j'aime ce que je fais" ajoute t-elle avant de dire "Et je suis absolument là pour la musique, et je vais également me lancer dans d'autres projets." Une vidéo de quelques minutes dans laquelle elle a tenu à remercier les personnes qui la soutiennent depuis le début tout en affirmant "je vais juste garder mon cercle un peu plus proche et continuer à développer d'autres compétences et intérêts". Cette décision intervient après une période de plusieurs mois durant laquelle la chanteuse avait été la cible de plusieurs polémiques.

Lana Del Rey has officially deactivated her social media pages. pic.twitter.com/DKDbvdLSCr — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2021

