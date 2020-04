Pourquoi la série Validé a failli ne jamais voir le jour

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, une saison 2 devrait également arriver dans quelques temps avec des invités exceptionnels. Un engouement autour du programme diffusé sur Canal+ qui n'a pas manqué de toucher son créateur Franck Gastambide : "J'ai pas les mots, c'est incroyable ! Merci" s'est-il exprimé sur Twitter.

Seulement voilà, il semblerait que le programme français a failli ne jamais voir le jour. En effet, Cyril Hanouna a dévoilé lors de son programme TPMP que tous les membres de la chaîne Canal+ n'étaient pas emballés par le projet. "Des personnes de Canal+ ont dit, et c'est leur droit, 'une série sur le rap, ça ne marchera jamais'. Franck leur a dit que ça allait marcher. Il m'a alors appelé, il a aussi appelé Maxime Saada, le grand patron de Canal+. On s'est tous battus pour que la série existe (...) On a rattrapé Franck Gastambide au dernier moment pour qu'il fasse cette série sur Canal +" explique l'animateur. Une décision prise in extremis que la chaîne cryptée ne doit pas regretter puisque la série est un véritable succès et vient d'être renouvelée pour une seconde saison.