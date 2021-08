Pourquoi la chanteuse Aaliyah, décédée en 2001, est au cœur de l'actualité ?

Le 25 août 2001, Aaliyah disparaissait à l'âge de 22 ans dans un terrible accident d'avion aux Bahamas. Elle s'était rendue dans ces îles paradisiaques pour y tourner le clip de Rock the Boat, son dernier single. En direction de la Floride, le petit appareil aura à peine le temps de décoller qu'il se crashera aussitôt, faisant dix morts. En cause ? Une personne de plus que le maximum autorisé, un excédent de bagage et un pilote alcoolisé et drogué. A l'époque, le public est sous le choc. Stoppée en pleine ascension, cette jeune fille originaire du Michigan avait tout pour devenir l'une des chanteuses les plus marquantes du XVIe siècle. Beaucoup affirment d'ailleurs que Beyoncé ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si Aaliyah était toujours vivante. Mais qu'importe. Décédée après seulement trois albums, Age Ain't Nothing But A Number, One In A Million et Aaliyah, l'héritage musical de cette étoile montante du R'n'B demeure encore très présent dans la mémoire collective. Mais pas que.

En effet, alors que R. Kelly, un chanteur et producteur américain, fait actuellement face à la justice américaine pour de multiples chefs d’accusation, son histoire avec la jeune Aaliyah refait peu à peu surface. Actuellement en détention provisoire dans une prison fédérale de Brooklyn, la star des années 90 est accusée "d'exploitation sexuelle sur mineure", "d'extorsion", "d'enlèvement", "de corruption" et "de travail forcé". Ce dernier a décidé de plaider non coupable. L'homme, qui n'est devenu que l'ombre de lui-même, risque jusqu'à vingt ans de prison.

En août 1994, alors âgé de 27 ans, R. Kelly épouse Aaliyah, de douze ans son cadet. Seulement voilà, la législation américaine de l'État de l’Illinois interdit le mariage pour les moins de 18 ans. Bien décidé à aller au bout de son projet, celui qui a produit le premier album de la jeune fille paye un fonctionnaire de l'État pour obtenir une fausse carte d'identité. Afin de contrer cette union qu'ils jugent impensable, les parents de la chanteuse dénoncent ses agissements et font annuler le mariage. Ils enverront ensuite l'interprète de At Your Best en Europe pour faire oublier le scandale et ne pas ternir l'image de leur fille.

Ces dernières semaines, alors que le procès de R. Kelly s'est ouvert sous l'œil des caméras du monde entier, une ombre plane indéniablement au-dessus des nombreuses accusations contre lesquelles doit faire face le chanteur. Désignée comme Jane Doe #1 durant l'affaire, Aaliyah a notamment été citée comme une victime dans l'affaire de corruption abordée par les procureurs. Comme le précise Le Figaro, "Selon les procureurs, R. Kelly pensait qu'une fois mariée, la jeune fille, avec laquelle il avait eu des relations sexuelles, serait découragée de témoigner contre lui lors d'un éventuel procès." Des propos qui en disent long sur la possible emprise psychologique que l'homme aurait entretenu sur la jeune adolescente.