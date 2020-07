Pourquoi Katy Perry repousse t-elle la sortie de son album ?

On vous prévient, cette nouvelle pourrait vous enlever le "smile" pour toute la journée ! En effet, Katy Perry vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'elle était dans l'obligation de repousser la sortie de son nouvel album. Attendu pour le 14 août prochain, le sixième opus de la chanteuse américaine ne sortira finalement que le 28 août, soit quatorze jours plus tard. Les raisons de ce changement de dernière minute ? Il semblerait que la crise du coronavirus ait eu un impact sur la production du projet. Un véritable crève-cœur pour la star qui a tenu à s'expliquer officiellement sur son compte Instagram : "A cause des délais de productions trop longs, mon album #SMILE sera disponible dans quelques semaines, le 28 août prochain. Pour vous faire patienter, je vous propose qu’on se retrouve tous les dimanches jusqu’à ce que mon album sorte (ou jusqu’à la naissance de babycat, on verra qui arrive en premier) pour les SmileSundays." Un message qu'elle termine ensuite par des remerciements auprès de ses fans. Deux semaines de plus, vous pensez pouvoir supporter ça ?