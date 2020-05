Pourquoi il faut regarder Hollywood, Apash sera t-il présent dans la saison 2 de Validé et un détail important révélé sur Stranger Things... Les news série de la semaine !

Vous le savez, la pandémie qui sévit en ce moment a privé la seizième saison de Grey's Anatomy de ses quatre derniers épisodes. Malheureusement pour les fans, la saison s'est stoppée net et le destin de quelques personnages en toujours en suspens. Et justement, il y en a un qui, au cours des épisode avortés, aurait pu regagner en confiance : DeLuca. Si vous avez suivi la saison 16 avec attention, alors vous savez que le médecin a de plus en plus fait preuve d'instabilité - notamment en raison de la maladie de son père. Or, s'il pensait avoir perdu bon nombre de ses capacités, force est de constater que DeLuca est toujours un bon médecin : il est le seul à avoir décelé un cas de trafic chez sa patiente. Et c'est justement cette intrigue qui aurait dû être coeur des derniers épisodes de la saison.

Rappelez-vous il y a quelques mois lorsque le teaser de la prochaine saison de Stranger Things est sorti ! En révélant que le Hopper était en vie, les scénaristes cassaient littéralement internet et provoquaient l'euphorie des fans de la série. Un bon moyen de patienter en attendant la quatrième saison même si celui qui incarne le personnage du shériff s'est visiblement laissé aller à quelques révélation lors de son passage au Comic Con de Liverpool il y a quelques temps...

En effet, il rappelle que dans l'épisode 4 de la saison 2, Eleven trouve cinq boîtes dont trois d’entre elles indiquent les mentions "Papa", "Vietnam" et "New York". Des informations sur Hooper qui pourraient enfin faire partie de l'intrigue de la série comme le sous-entend David Harbour dans ses récentes révélations : "Il y a ces trois éléments que nous avons dévoilés dans cette saison, et si nous n’en faisons rien, alors cela signifie que les frères Duffer (les créateurs de la série) sont de mauvais scénaristes. Mais ils sont excellents. Donc je sais que dans la saison 4, nous allons vous livrer une énorme révélation sur la vie passée de Hopper."

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, ce mardi 28 avril, c'est Maxime Saada, le PDG de Canal+, qui a confirmé que le programme aurait droit à une deuxième saison. Seulement voilà, dans le dernier épisode diffusé, Apash, William et Brahim se font tirer dessus dans leur voiture. Et au vue des images, la survie d'Apash, qui se prend une balle dans la tête, semble très peu probable. Une fin totalement inattendue qui a rendu dingue les millions d'internautes à avoir vu la série.

Il est à l'origine des séries les plus populaires de ces dernières années ! Nip/Tuck, Glee, American Horror Story ou encore Pose, c'est à l'excellent Ryan Murphy que l'on doit ces chef d'oeuvres modernes. Des programmes souvent engagés et dans l'air du temps auxquels s'ajoute désormais le dernier projet du réalisateur américain : Hollywood. Sorti le 1er mai sur la plateforme Netflix, cette mini-série de sept épisodes nous transporte dans l'univers fascinant et peu connu du cinéma d'après-guerre. On y suit ainsi les aventures de jeunes acteurs rêvant de célébrité ainsi que celles des dirigeants d'un studio de l'époque.

Toujours très engagé, Ryan Murphy nous dévoile une magnifique uchronie dans laquelle la diversité de genre, sexuelle et ethnique prennent tout leur sens. En nous dévoilant un univers où les personnes de couleurs, les homosexuels et les femmes sont mis en avant, il suggère l'idée que l'évolution qui se joue à notre époque aurait dû commencer à dans les années 40, c'est-à-dire bien plus tôt. Centrée autour de la réalisation d'un film polémique mettant en scène une femme noire avec un scénario écrit par un homosexuel, l'intrigue de cette mini-série s'avère palpitante et émouvante. Un projet de qualité parfaitement incarné par un casting aux petits oignons. On soulignera notamment la performance de Patti LuPone, déjà vue dans Ugly Betty, Glee, American Horror Story ou Pose. Bref, n'hésitez pas à vous replonger, vous-aussi, dans ce programme historique parfaitement réalisé et déjà adoubé par de nombreux médias du monde entier.