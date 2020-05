Pourquoi il faut absolument regarder Hollywood, la nouvelle série sur Netflix !

Il est à l'origine des séries les plus populaires de ces dernières années ! Nip/Tuck, Glee, American Horror Story ou encore Pose, c'est à l'excellent Ryan Murphy que l'on doit ces chef d'oeuvres modernes. Des programmes souvent engagés et dans l'air du temps auxquels s'ajoute désormais le dernier projet du réalisateur américain : Hollywood. Sorti le 1er mai sur la plateforme Netflix, cette mini-série de sept épisodes nous transporte dans l'univers fascinant et peu connu du cinéma d'après-guerre. On y suit ainsi les aventures de jeunes acteurs rêvant de célébrité ainsi que celles des dirigeants d'un studio de l'époque.

Toujours très engagé, Ryan Murphy nous dévoile une magnifique uchronie dans laquelle la diversité de genre, sexuelle et ethnique prennent tout leur sens. En nous dévoilant un univers où les personnes de couleurs, les homosexuels et les femmes sont mis en avant, il suggère l'idée que l'évolution qui se joue à notre époque aurait dû commencer à dans les années 40, c'est-à-dire bien plus tôt. Centrée autour de la réalisation d'un film polémique mettant en scène une femme noire avec un scénario écrit par un homosexuel, l'intrigue de cette mini-série s'avère palpitante et émouvante. Un projet de qualité parfaitement incarné par un casting aux petits oignons. On soulignera notamment la performance de Patti LuPone, déjà vue dans Ugly Betty, Glee, American Horror Story ou Pose. Bref, n'hésitez pas à vous replonger, vous-aussi, dans ce programme historique parfaitement réalisé et déjà adoubé par de nombreux médias du monde entier.