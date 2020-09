Pourquoi Hugo Weaving ne sera pas au casting de Matrix 4 ?

C'est l'une des sagas les plus célèbres du cinéma mondial ! Composé de trois films sortis entre 1999 et 2003, Matrix devrait faire son grand retour en 2021. En effet, l'année dernière, Warner Bros annonçait de manière officielle qu'un nouveau long-métrage était en développement. Si l'on devrait retrouver certains des acteurs et actrices phares comme Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, il semblerait que d'autres ne soient pas de la partie. Outre l'absence de Laurence Fishburne, qui interprétait Morpheus, c'est le non retour de Hugo Wearing -l'agent Smith- qui a interpellé les internautes. Pourtant, si l'on en croit plusieurs sources, la réalisatrice Lana Wachowski aurait fortement souhaité la présence du méchant de son film dans son futur projet.

Matrix

Hugo Weaving s'est ainsi exprimé publiquement sur les raisons de son non retour dans le prochain long-métrage : "Lana Wachowski (la réalisatrice des films Matrix) m’avait appelé au début de l’année dernière. Nous avons travaillé cinq fois ensemble sur trois films Matrix, V pour Vendetta et Cloud Atlas. Lana tenait beaucoup à ce que je sois impliquée dans The Matrix. Il y avait une lecture avec Keanu, Carrie et moi-même et quelques autres de la vieille famille. Finalement, nous en avons discuté et quand l’offre a été proposée pour Warner’s, j’ai dit oui le lendemain. Je pensais que nous aurions pu faire mes scènes en mai, juin et juillet. Et nous étions tous à peu près d’accord et avions convenu de dates. Mais Lana a ensuite décidé que cela ne fonctionnerait pas et elle a interrompu les négociations. C’est là que tout s’est terminé. En gros, elle ne pensait pas que mon engagement envers le National Theatre n’allait pas cadrer avec les dates qu’elle avait en tête pour moi."