Pourquoi Fergie n'est pas de retour avec les Black Eyed Peas ? Voici la vraie raison !

En 2002, Fergie rejoignait les Black Eyed Peas afin d'y apporter une touche de féminité et de permettre au groupe d'enfin décoller commercialement ! Where is the Love, Boom Boom Pow, I Gotta Feeling, Shut Up... Le quatuor va enchaîner les tubes et séduire le monde entier. Des récompenses à foison et des millions d'albums vendus plus tard, Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo et Fergie décideront finalement de se séparer au début des années 2010 pour mener à bien leur carrière respective. Un crève-coeur pour les fans du groupe américain qui n'attend qu'une seule et unique chose depuis dix ans : une réunion de leurs idoles.

Reformé sans Fergie quelques années plus tard, les Black Eyed Peas ne séduisent pas autant qu'avant. Même si le trio enchaîne les sons et se produit aux quatre coins du globe, la magie n'opère pas de la même façon sans la chanteuse. Alors qu'ils viennent tout juste d'offrir Translation, un nouvel album à leurs fans, les membres actifs du groupe se sont exprimés sur le fait que Fergie ne faisait toujours pas partie de cette réunion. "Nous l'aimons et elle se concentre sur son rôle de mère. C'est un travail difficile, et c'est ce qu'elle veut vraiment faire et nous sommes là pour elle... C'est vraiment la façon dont Fergie l'a conçu, donc nous respectons son souhait. Nous aimons Fergie, et nous ne voulons rien d'autre que ce qu'il y a de mieux pour elle." a précisé Will.i.am.

Toujours très proches les uns des autres, les membres des Black Eyed Peas se soutiennent dans la plupart de leurs projets. La preuve avec une récente publication de Fergie sur Twitter (voir ci-dessus) dans laquelle elle félicite ses anciens acolytes pour leur nouvel opus. Quant à savoir si la chanteuse fera un jour son retour au sein du groupe mythique, cela ne fait aucun doute. Pour ce qui est de savoir quand, c'est une autre paire de manches...