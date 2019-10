Pourquoi Christine and the Queens n'est pas très fan du clip You Need To Calm Down de Taylor Swift ?

Cette semaine, Christine and the Queens apparaissait en couverture de la version britannique du magazine Cosmopolitan. Un honneur pour la petite frenchy qui s'est également prêtée au jeu de l'interview. C'est donc tout naturellement qu'elle a répondu à de nombreuses questions et s'est exprimée sur divers sujets dans un entretien auprès de nos confrères. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chanteuse n'y est pas allée de main morte. Ce sont particulièrement ses propos sur l’utilisation par certains artistes de l'esthétique de la communauté LGBTQ+ et Queer qui ont fait polémique. Un sujet que l'interprète de Damn, dis moi connait bien !

"L'esthétique queer n'est pas une chose à vendre" affirme la chanteuse lorsqu'on lui parle du dernier clip de Taylor Swift, You Need To Calm Down. Et si elle avoue à demi-mot qu'elle doute des intentions de la superstar américaine, on comprend que cette dernière n'est pas vraiment une fan de son dernier morceau. Déjà visionné près de 150 millions de fois, le clip met en scène plusieurs personnalités LBGTQ+ emblématiques afin de prôner l’acceptation de soi et la diversité. Une nouvelle manière pour l'industrie de la pop culture d'utiliser la communauté queer de plus en plus fréquente. "Je suis partagée" balance alors Christine face à l'insistance du journaliste.