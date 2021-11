Pourquoi Blank Space est-elle la meilleure chanson de Taylor Swift ?

En 2014, Taylor Swift se détachait de la country pour mieux plonger tête la première dans la pop : en ressort l'excellent album 1989 qui, pour de nombreux médias, s'impose comme l'un de ses meilleurs opus, l'un de ceux qui, à sa façon a totalement bouleverser les codes du genre. Si Swift a choisi d'introduire ce nouveau chapitre de sa carrière grâce à Shake it Off, il y a un single qui s'est démarqué de tous les autres : Blank Space. Publié il y a sept ans jour pour jour (le 10 novembre 2014), le morceau s'est imposé dans les classements du monde entier mais aussi et surtout, il est de loin l'un des meilleurs titre de Taylor Swift.

""Blank Space" est aussi la meilleure chanson que Taylor Swift ait écrite sur l'expérience très spécifique d'être Taylor Swift", écrira notamment Buzzfeed. Retour en 2012-13, à l'époque où les médias préfèrent de loin disséquer la vie amoureuse de celle qui, quelques années plus tard deviendra la première femme à remporter deux fois le Grammy du Meilleur Album : En ce temps-là, Swift défend Red sur scène et de nombreux tabloïds qualifieront la chanteuse de "serial dateuse" , une femme qui, vous l'aurez compris, "ne sort avec des hommes que pour la beauté du sport" - comme l'expliquera Swift dans son 1989 World Tour. Il ne faudra pas longtemps à Taylor Swift pour répondre à sa façon : en écrivant une chanson. Voilà comment l'interprète de All Too Well imaginera un personnage presque névrosé qui, effectivement, enchaînera les hommes plus vite qu'elle ne changera de tenue.

Plutôt que de chercher à démentir, plutôt que de se battre contre du vent (et du papier), Taylor Swift choisira ainsi de retourner le personnage imaginé par les médias contre eux. En ressortira "l'un des plus gros morceaux qu'elle n'ait jamais eu". Pour preuve, le single sera sacré 8x disque de platine aux Etats Unis, double disque de platine au Royaume-Uni et quatre fois disque de platine au Canada.

Lors d'une interview accordée à NME, Taylor Swift dira : "La moitié des gens ont compris la blague, l'autre moitié pense vraiment que j'ai assumé le fait que je suis un psychopathe"... mais le résultat est là : Taylor Swift s'est imposée dans les classements et, petit bonus, elle a montré que parfois, la meilleur réponse vient de l'art.