Pourquoi Billie Eilish a-t-elle perdu des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram ?

Avec son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, sorti le 29 mars 2019, Billie Eilish aura littéralement tout balayé sur son passage ! Décrite à travers le monde entier comme la nouvelle prodige de la pop, la jeune américaine n'a rien à envier aux plus grands. Bien au contraire. Des millions d'albums vendus, des récompenses à en pleuvoir et des concerts à la chaîne dans les salles les plus prestigieuses du monde, voilà à quoi ressemble la vie de l'artiste originaire de Californie depuis ses débuts avec son frère Finneas O'Connell ! Seulement voilà, il semblerait que cette dernière ait oublié le sens de l'expression "le revers de la médaille". Un léger obstacle dans le parcours de la chanteuse qui lui a tout de même coûté la perte de 100 000 abonnés sur Instagram... Suivez le guide, on vous explique le pourquoi du comment !

Billie Eilish reacts to losing 100,000 Instagram followers after sharing drawings of breasts on her Instagram stories. ???? pic.twitter.com/hTdpEzMuJU — Pop Crave (@PopCrave) December 29, 2020

Le 28 décembre dernier, alors que l'interprète de Bad Guy se prêtait au jeu du "Poste une photo de..." sur le célèbre réseau social, un internaute lui demande de publier le cliché d’un dessin dont elle est particulièrement fière. Ni une ni deux, Billie Eilish s'exécute et dévoile le croquis d'une femme nue dans lequel apparaît une poitrine. Terrible erreur. Visiblement choquées par ce manque de pudeur, plus de 100 000 personnes se sont aussitôt désabonnées du compte de la jeune artiste. En effet, plusieurs Twittos ont relevé qu'elle était passée de 73 millions à 72,9 millions de followers sur Instagram. Un coup dur qui n'a pas vraiment semblé la perturber puisqu'elle s'est empressée de reposter le tweet divulguant cette perte considérable en y ajoutant quelques mots : "MDR vous êtes vraiment des bébés". Et comme si cela n'était pas assez éloquent, elle en a également profité pour publier un selfie dans lequel elle fait un doigt d'honneur à ses anciens abonnés. Désormais on le saura. Avec Billie Eilish, qui s'y frotte s'y pique !