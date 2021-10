Pour Vogue, Adele se confie sur sa transformation spectaculaire

Elle est de retour ! Après des années passées loin de la scène et des projecteurs, Adele semble prête à nous offrir un nouvel album. Ce dernier, intitulé 30 sera d'ailleurs porté par le single Easy On Me, d'ores et déjà tesé sur les réseaux sociaux. Adele nous revient, plus créative, plus forte et surtout, plus resplendissante que jamais : lors d'une interview accordée au prestigieux magazine Vogue, l'artiste s'est d'ailleurs confiée sur cette transformation qui, il y a déjà quelques années, avait surpris les fans.

Adele on her two-year weight loss journey and losing 100 pounds: “It was because of my anxiety. Working out, I would just feel better. It was never about losing weight, it was always about becoming strong and giving myself as much time every day without my phone.” pic.twitter.com/rGCBPLZk5i — Pop Crave (@PopCrave) October 7, 2021

"C'est à cause de mon anxiété", a t-elle ainsi confié. "En faisant du sport, je me sentais mieux. Il n'a jamais été question de perdre du poids, je voulais simplement devenir plus forte et passer du temps sans mon téléphone. Je suis devenu accroc, je fais du sport trois fois par jour".

Elle poursuit, exposant son programme : "Je brûle le matin, je pars en randonnée l'après midi et je fais mon cardio le soir. Je ne travaillais pas quand j'ai commencé et je suis accompagnée". Consciente que c'est une chance réservée aux privilégiés, Adele ajoute (embarrassée) que "ce n'est pas donné à tout le monde".

Plus forte et plus lumineuse que jamais, Adele nous offrira son quatrième album d'ici peu. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir.