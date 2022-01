Cette année 2022 commence bien pour la sphère musicale : alors que The Weeknd publiait le 7 janvier dernier son nouvel album, Stromae, lui, était de passage sur le plateau du journal de 20h pas plus tard que le 9 janvier. L'idée ? Présenter son prochain album (intitulé Multitude) dont la sortie est prévu pour le 4 mars.

Avant d'évoquer l'album qui entamera un nouveau chapitre dans sa carrière, Stromae revient d'abord sur la tournée effrénée de Racine Carrée : « À un moment, on est un peu vide. La vie en tournée, c'est chouette, c'est un peu la colonie de vacances, mais on ne vit pas de choses normales », explique t-il. « Quand on affronte des difficultés de la vie, on est tous un peu boxeur et je me sens comme ça de temps en temps ».

Evoquant ainsi son prochain album, l'artiste explique avoir chercher à explorer : « Je pense qu'on est tous multiples, on a plein de personnages et de personnalités différentes, on n'est pas résumé à un carcan ni une case. Le cheminement naturel c'est toujours une musique puis une idée de refrain, des mots qui ne veulent rien dire. Après je commence à construire une histoire autour du refrain et puis seulement on pense au clip. (...) De temps en temps, c'est vrai, je suis court-circuité par les idées de mise en scène, de prestations médiatiques »

Découvrez le nouveau single de @stromae "L'enfer" dévoilé en exclusivité dans le JT de 20H d' @accoudray ce dimanche pic.twitter.com/k6SUN0jekR — TF1 (@TF1) January 9, 2022

Or, en parlant de prestation, ce que le public retiendra surtout de ce passage, c'est la performance poignante de Enfer qui viendra terminer cette entretien tant attendu. Avec ce morceau extrêmement courageux, Stromae dépeint les "pensées suicidaires" qui l'ont assailli : « On définit souvent ce que je fais comme une musique joyeuse avec des thématiques plus sombres, plus tristes, et c'est un peu comme ça que je vois la vie. Elle n'est pas complètement blanche ni noire. Il y a des moments plus difficiles et des moments plus joyeux, ça s'alterne. Il n'y a pas de hauts sans bas et de bas sans hauts » a expliqué celui qui a eu « besoin de vivre des choses ».

Stromae sera de retour le 4 mars prochain avec un nouvel opus, certes, mais avant cela, l'artiste belge offrira pas moins de trois concerts à ses français, belges mais aussi basés aux Pays-Bas.