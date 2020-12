Pour Noël, écrivez aux résidents d'une maison de retraite  avec 1 lettre, 1 sourire

"It's Beginning To Look a Lot Like Christmas...", nous chantait Louane la semaine dernière pour le Live de Noël de Virgin Radio... l'ambiance des Fêtes s'immisce partout et, inévitablement, nous donne envie de nous consacrer aux autres. Et justement, pourquoi ne pas écrire à ceux qui ne voient pas (ou peu) leurs famille ? Le compte Instagram Tapage a relayé récemment la jolie initiative de l'association @1lettre_1sourire. Et vous allez voir, c'est magnifique !

"Les employé·es d’une maison de retraite canadienne ont eu l’idée de publier ces photos sur les réseaux sociaux pour inviter le plus grand nombre à envoyer des lettres et/ou cadeaux aux résident·es, âgé·es, seul·es et malade", explique Tapage sur son compte. "Vu le nombre de réponses positives à cette initiative, il vous est possible de participer sans adresser vos présents à une personne spécifique, ils pourront alors être offerts à un·e résident·e d’un centre proche de celui-ci".

"Une initiative du même genre est menée par l’association @1lettre_1sourire qui encourage à écrire à des personnes âgées et isolées en France et partout dans le monde". Faites régner l'esprit de Noël et préparez votre plus belle lettre !