Pour ne pas divorcer, rencontrez-vous sur Internet !

Alerte couple ! On le sait, pour que ça dure, il faut faire des compromis. Et si jamais vous avez trouvé la bonne personne, si jamais vous êtes en pleine préparation d'un heureux évènement, alors on a une info pour vous. Selon une étude de l’Université de Chicago, sachez que les mariages issus d'internet sont plus réussis que les autres !

Les mariages qui durent le plus

Sachez que les couples qui se sont formés dans la vraie vie ont 25% de risques en plus de se séparer que ceux qui ont utilisés les réseaux sociaux. Mais alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont pris le temps. On vous explique : même si le physique compte pour matcher sur une application, les couples formés grâce à internet, eux, ont pris plus le temps de discuter que les autres avant de se rencontrer pour la première fois.

Alors si jamais vous recherchez l'âme soeur sur la toile, soyez rassuré(s) !