Pour Morgan, c'était le dernier Electroshock alors... MERCI !

Depuis quatre ans, Morgan fait vos soirées sur Virgin Radio. Mais surtout, il est celui qui anime vos Electroshock depuis quelques saisons déjà. Le Dôme de Marseille, le zénith de Nantes, celui de Toulouse, Lyon ou Strasbourg, Morgan est celui qui vous a accompagnés tout au long de ces soirées incroyables. Ce soir, au R2 Rooftop, il a annoncé que cet Electroshock serait son dernier. Et comme on est du genre sentimental, on a décidé de marquer le coup.

Imaginez vous entrer en scène devant plusieurs milliers de personnes. C'est votre pire cauchemar ? Vous partiriez en courant ? Oui, nous aussi - probablement. Mais pas Morgan ! Lui, il se jetait dans l'arène à chaque saison pour vous faire passer les meilleures soirées de votre vie. Alors on n'en fera pas des tonnes, on ne dira pas qu'il nous manquera, on ne dira pas non plus que le prochain Electroshock sera étrange sans lui (pourtant on le pense). Par contre, on va le remercier. parce qu'il nous aura quand même fait vivre quelques soirées inoubliables.

Une dernière fois, MERCI Morgan !