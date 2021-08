Pour Mood Ring, Lorde s'affiche blonde (VIDEO)

Patience, plus que quelques heures avant de pouvoir découvrir le nouvel album de Lorde : Solar Power s'annonce comme l'un des grands succès de cette rentrée et pour préparer cette sortie, l'interprète de Royals n'a pas lésiné sur les moyens. Solar Power ou encore Stoned at the Nail Salon se sont ainsi chargés de préparer le terrain. A quelques heures de la publication de cet album tant attendu, Lorde nous offre le clip de Mood Ring. Voyez plutôt :

Dans cette vidéo, Lorde s'affiche avec une chevelure blonde. Mais ce n'est pas tout, la popstar profite de cette vidéo (mais aussi de ce morceau ) pour nous offrir une satire : Dans une newsletter, Lorde explique ainsi que Mood Ring commente la culture du bien-être, ainsi que la façon dont les femmes blanches s'approprient les pratiques spirituelles des groupes minoritaires et indigènes. De cette façon, la blonde Lorde que l'on voit dans le clip n'est pas vraiment Lorde, mais un personnage qui représente la femme blanche qui s'approprie des pratiques spirituelles qui n'ont jamais été les siennes. Dans cette même newsletter, Lorde ajoute avoir de l'empathie pour les personnes qui font partie de la culture du bien-être, car il est important d'avoir un sentiment de paix et de compréhension, surtout en ces temps de folie que nous vivons. Elle écrit : "Nous vivons une époque sauvage, et il est difficile de reprocher à quiconque les méthodes qu'il emploie pour se sentir sain d'esprit, aussi discutables soient-elles."

Mood Rind prépare ainsi l'arrivée imminente d'un album qui s'annonce réussi qui sera disponible le 20 août prochain.