Pour Miley Cyrus, le Coronavirus a "divisé la société"

L'Amérique retient son souffle. D'ici quelques heures (ou peut-être même quelques jours), le pays connaîtra le nom de son 46 ème président. Alors que les scores de Joe Biden et de Donald trump sont encore bien serrés, de nombreux artistes s'expriment - comme Miley Cyrus. Lors de sa participation au show Skavlan, celle qui prépare activement la sortie de son prochain album s'est exprimée sur la situation sanitaire actuelle. Est-elle d'accord avec Madonna qui semble penser que le coronavirus a "mis tout le monde d'accord" ? La réponse est "non".

"Je ne suis pas d'accord avec ça", commence t-elle. "Je pense que nous n'avons jamais été aussi divisés parce que nous sommes vraiment en train de comprendre la différence entre origines et prospérité sauf que prospérité et santé peuvent aussi être la même chose". Elle poursuit : "c'est pour ça que notre élection est si importante. Alors non, je ne pense pas que cette pandémie ait mis tout le monde d'accord".

Comme de nombreux artistes, Miley Cyrus est extrêmement investie dans les élections qui se jouent actuellement. Il faudra patienter encore un peu avant de savoir qui de Donald trump ou de Joe Biden entrera à la Maison Blanche.