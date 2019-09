Pour les 73 ans de Freddie Mercury, découvrez le clip de Love Me Like There's No Tomorrow (VIDEO)

Depuis la sortie de Bohemian Rhapsody, jamais la popularité de Freddie Mercury n'a été aussi haute. L'icône s'est offert une renaissance et il aurait eu 73 ans le 5 septembre dernier. Et justement, pour célébrer cet anniversaire, le clip animé de Love Me Like There's No Tomorrow a été dévoilé. "Nous voulions une histoire qui corresponde à celle de Freddie sans pour autant être explicites', expliquent Esteban Bravo et Beth David - qui ont réalisé le clip.

"C'est une histoire d'amour entre deux globules blancs et l'un d'eux à le sida", poursuivent-ils. "Cette perspective nous donne une visualisation directe de notre conflit, ce qui nous permet d'explorer les combats nuancés de ces personnages, leurs perceptions d'eux-mêmes mais aussi celle de la société". Love Me Like There's No Tomorrow sera à retrouver dans le coffret dédié à Freddie Mercury - dont a sortie est prévue pour bientôt.