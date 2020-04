Pour les 25 ans de son album D'eux, Céline Dion offre de nouvelles vidéos à ses fans !

En 1981, Céline Dion débutait sa carrière avec un titre écrit par sa propre mère : Ce n'était qu'une rêve. Près de quarante ans plus tard, le rêve est bel et bien devenu réalité. C'est désormais à travers le monde entier que résonne la voix de cette québécoise issue d'une famille modeste de treize enfants. Poussée par son agent et époux René Angélil, celle que l'on surnomme "la plus grande chanteuse au monde" ne cessera de se hisser en haut de l'affiche. Propulsée grâce à des albums en français mais aussi en anglais, cette travailleuse acharnée va rapidement devenir l'une des artistes les plus talentueuses de sa génération. Toutefois, si une année devait marquer sa carrière francophone, ce serait probablement 1995.

Cette année-là, Céline Dion dévoile l'album D'eux, son quinzième opus, entièrement écrit et réalisé par l'immense Jean-Jacques Goldman. Le succès est immédiat. Avec des titres comme Pour que tu m'aimes encore, Le Ballet, Je sais pas ou Destin, la chanteuse fera de son projet l'album francophone le plus vendu de tous les temps avec 10 millions d'exemplaires. Ces derniers jours, en pleine période de confinement, la star aux millions d'albums a décidé d'offrir de nouvelles vidéos à ses fans. Des classiques qu'elle publie sur sa chaîne YouTube et à voir de toute urgence.