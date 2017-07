Pour les 15 ans de Musilac, LP donne tout à son public (report)

Elle nous vient de Long Island (ou de New York, pour les puristes) et depuis 15 ans, elle a fait de la musique sa philosophie. LP a beaucoup écrit pour les autres mais elle a aussi trouvé le temps d'écrire quatre albums. Le dernier (Lost On You)- sorti un peu avant Noel- a eu un succès phénoménal, de quoi annoncer un set à la hauteur de l'anniversaire du festival.

LP sur la scène de Musilac

Et on ne s'est pas trompé : dotée d'une énergie incroyable, la chanteuse s'est lancée à l'assaut de Musilac, dégainant ses chansons efficaces avec toute la puissance qu'on lui connait. Il y a d'abord eu Muddy Waters et puis ensuite, Other People. Si vous pensiez que son dernier album était une réussite sans même l'avoir vue en live, laissez-nous vous dire que sur une scène, LP sait donner du relief à ses titres. Quand elle ne joue pas de la guitare, elle accompagne ses morceaux de son tambourin. Et bien sûr, il n'en faut pas plus pour entraîner le public.

Qu'on se le dise, il y a deux catégories d'artistes : d'abord, il y a ceux qui se contentent de monter sur scène et de remplir leur contrat sans jamais faire plus (ils sont peu mais il y en a ). Et puis, il y a les artistes comme LP. Après avoir tout donné aux festivaliers pendant plus d'une heure, LP saute de scène pour mieux aller à leur rencontre. Ses cadeaux dans une main et son micro dans l'autre, elle passé les dernières minutes de son live avec son public et c'est probablement ce qui nous aura marqués le plus. Bien sûr, c'est le mythique Lost On You qui clos ce show aussi électrique et humble. Comme Texas ou Birdy qui se sont succédées sur scène avant elle, LP a prouvé qu'en matière de live, les femmes savent comment s'y prendre.