"Dans la vallée ohouhoh de Dana" - cet air, vous le connaissez par coeur. En 2004, Manau et sa tribu débarquaient dans les charts. 13 ans plus tard, le titre est devenu culte et les nostalgiques se bousculent au portillon pour aller voir la formation bretonne en concert. Et la bonne nouvelle, c'est que le groupe partira bientôt en tournée pour célébrer cet anniversaire particulier. Avant de souffler ses bougies sur scène, Manau succède à MC Solaar dans le studio de Cauet S'Lâche.

Dans la valéeeeee Oohh ohh des bisous les amis !! À demain

Bretagne oblige, Cauet a offert des crêtes au public (rappelons que la semaine dernière, il a eu droit à des kebabs !). Mais parce qu'il y a plus important que les estomacs à remplir, Manau est passé aux choses sérieuses, reprenant son mythique tube , la tribu de Dana. On ne va pas se mentir, Panique Celtique est un album culte. Mais ce morceau là, c'est de loin le meilleur ! Pour preuve, le public a scandé chaque parole.