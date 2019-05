Pour la sortie de Rocketman, écoutez la playlist officielle de Spotify !

C'est l'événement cinéma de la semaine ! Le film Rocketman, qui raconte la vie et la carrière du chanteur Elton John, sort sur les écran ce mercredi 29 mai. Très attendu, ce n'est à personne d'autre qu'à Dexter Fletcher que l'on doit ce nouveau long-métrage basé sur l'histoire d'un artiste. Et si ce nom ne vous dit pas grand chose, c'est pourtant lui qui est à l'origine d'un des plus gros succès de 2018 : Bohemian Rhapsody. En effet, le réalisateur a décidé d'enchaîner sur un autre biopic après l'énorme réussite commerciale du film sur Freddy Mercury. Et à en croire les critiques, ce second essai s'annonce tout aussi concluant que le premier.

Centré autour des plus grands tubes du chanteur anglais, il paraissait évident que la bande-originale du film se retrouve en bonne position sur les plateformes musicales. On vous dévoile donc sans plus attendre celle de Spotify. L'occasion de découvrir la voix de Tara Egerton et d'autres personnages du film qui interprètent eux-mêmes les titres. De Crocodile Rock à I'm Still Standing en passant par Rocket Man, ils y sont tous ! A découvrir sans plus attendre.