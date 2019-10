Pour Halloween, ces célébrités se sont déguisées en Billie Eilish (PHOTOS)

Véritable révélation pop de ces dernières années, Billie Eilish s'est imposée en quelques mois comme la nouvelle chanteuse à succès à travers le monde ! Et à tout juste 17 ans, l'interprète de Bad Guy ne manque pas d'inspiration. Bien au contraire. A l'origine d'un véritable univers musical et artistique, la jeune star peut même se vanter d'être devenue une véritable icône de mode. La preuve, alors que les fêtes d'Halloween battent leur plein à Hollywood, plusieurs célébrités ont décidé d'opter pour le costume de Billie Eilish. Ravie d'un tel engouement à son égard, cette dernière a salué les efforts de la chanteuse Anne-Marie qui l'avait imité à la perfection au même titre que les actrices Nina Dobrev ou encore Jameela Jamil. On vous laisse juger !