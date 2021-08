Pour GQ, The Weeknd se confie sur son nouvel album

Il faudra s'armer de patience avant de pouvoir découvrir le nouvel opus de The Weeknd... mais, pas de panique, l'interprète de Blinding Lights ne compte pas laisser ses fans dans le flou. Alors qu'un nouveau single (intitulé Take My Breath) est prévu pour le 6 août prochain, l'artiste a pris le temps de se confier à GQ sur son prochain opus. Tenez-vous prêt(e), The Weeknd annonce l'un de ses meilleurs projets.

GQ on @TheWeeknd's new album:"Packed with party records. Like real-deal, illuminated-white-tiles-on-the-floor party records. Quincy Jones meets Giorgio Moroder meets best-night-of-your-fucking-life party...Sweaty. Hard. Drenched-suit, grinding-on-the-girl/boy-of-your-dreams" pic.twitter.com/OeoDA2AwUe — Pop Crave (@PopCrave) August 2, 2021

"C'est l'album que j'ai toujours voulu faire", annonce t-il ainsi. Selon GQ, ce "nouveau projet est rempli de morceaux de fête", le genre de morceaux que l'on passerait dans un club où les carreaux blancs s'illumineraient au sol. Imaginez "Quincy Jones qui rencontrerait Giorgio Moroder, imaginez la meilleure nuit de votre p*tain de vie"... lit-on. Autrement dit, il faudra s'attendre à un disque transpirant.

Après nous avoir offert un chapitre sombre avec After Hours, The Weeknd compte bien nous faire danser - et, on ne va pas se mentir, on en aurait bien besoin. Cet opus, qui sera probablement l'un des meilleurs de l'artiste, n'est (évidemment) pas encore abouti. En attendant d'en entendre plus, il faudra se contenter de Take My Breath qui, déjà, est prometteur.