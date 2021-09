Pour Ed Sheeran, les cérémonies de remise de prix sont "horribles"

La semaine dernière, Ed Sheeran était sur le tapis rouge des MTV VMA's - l'une des ses premières apparitions sur un quelconque tapis rouge après des années de silence. Lors d'une interview accordée juste après l'évènement, l'interprète de Bad Habits a confié ne pas s' y sentir à l'aise : "La pièce est remplie de ressentiment et de haine envers tout le monde et c'est une atmosphère assez inconfortable", a-t-il ainsi confié au Julia's Show. "C'est juste beaucoup de gens qui veulent que les autres échouent et je n'aime pas ça".

Il poursuit : "Tous les artistes sont des gens adorables, mais ils sont entourés et leur entourage veut aussi qu'ils gagnent, alors il y a un artiste entouré de dix personnes et un autre artiste entouré de dix personnes et tout le monde se regarde du coin de l'œil". Ed Sheeran va plus loin, comparant ainsi les cérémonies aux Etats-Unis et en Angleterre : "En Angleterre, nos remises de prix sont comme, tout le monde se saoule et personne ne se soucie vraiment de qui gagne ou perd, c'est juste une sorte de bonne soirée."

Or, il n'est pas le seul : "Les gens ont le même sentiment que moi lors de ces remises de prix. J'ai parlé à des gens et ils m'ont dit : "Je me suis senti(e) très déprimé(e) après. L'atmosphère n'est tout simplement pas agréable... C'est une ambiance vraiment, vraiment horrible. Je pars toujours en me sentant triste et je n'aime pas ça." Lors des MTV VMA's, Ed Sheeran a joué pas moins de deux morceaux - Shivers et Bad Habits. Bientôt, l'artiste britannique quittera les cérémonies pour mieux retrouver son public sur scène.