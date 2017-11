Quand on pense aux vacances à la montagne, on a généralement Les Bronzés font du ski en tête - c'est un défaut français, on n'y peut rien. Et quand on pense aux fêtes, c'est automatiquement Love Actually qui s'impose. Or, quand Ed Sheeran s'empare des deux thèmes, il en ressort quelque chose de beaucoup plus poétique. A quelques semaines de Noël, le chanteur britannique a choisi de lancer les hostilité un peu plus tôt dans son nouveau clip - Perfect.

Pour ce clip, Ed Sheeran a donc choisi d'inviter Zoey Deutch (une actrice américaine à retrouver dans Before I Fall). Si vous pensiez qu'il ne pourrait plus vous étonner après s'être essayé à la danse dans Thing Out Loud ou à la boxe dans Shape of You, sachez qu'il a plus d'un tour dans son sac ! Cette fois, Ed Sheeran s'attaque au ski et on ne va pas mentir, le clip est aussi beau que le morceau - il suffit de voir les plans de nuit ou ceux sous la neige. Clairement, on ne pouvait pas trouver meilleure vidéo pour se plonger dans l'ambiance des fêtes ou pour se donner l'envie de passer du temps avec ses proches. Ah et, mention spéciale au chaton aperçu à la fin. Ed Sheeran, l'un de ses plus beaux morceaux et un chaton dans une seule et même vidéo, c'est -évidement- un tiercé gagnant.